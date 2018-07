EZB-Zinsentscheid und Draghi-Konferenz im Fokus Auftragseingang langlebiger Güter dürfte im Juni steigen Amazon erwartet Umsatz von 53,3 Mrd. US-Dollar

Wenn man sich den Wirtschaftskalender am Donnerstag ansieht ist festzustellen, dass für heute nicht viele relevante Veröffentlichungen und Veranstaltungen geplant sind. Aber wir können definitiv nicht sagen, dass es ein langweiliger Handelstag wird. Das wichtigste Ereignis wird bereits in wenigen Stunden stattfinden, da Mario Draghi und seine EZB-Kollegen ihren Zinsentscheid treffen werden. Insbesondere die anschließende Pressekonferenz sollte für Aufmerksamkeit sorgen. Abgesehen davon werden am frühen Nachmittag einige Daten zur US-Wirtschaft veröffentlicht. 13:45 Uhr | EZB-Zinsentscheid: Trotz der Ankündigung des Endes des QE-Programms profitierte die Gemeinschaftswährung nicht von der letzten EZB-Sitzung. Dies liegt ...

