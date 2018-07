Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Santander von 6,70 auf 6,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Für das Erreichen des Ziels einer Kernkapitalquote von 11 Prozent bedürfe es eines starken zweiten Halbjahres, schrieb Analyst Ignacio Ulargui in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Operativ hätten sich die Geschäfte in den wichtigsten Regionen verbessert. Das niedrigere Kursziel räume den Aktien immer noch reichlich Potenzial ein./bek/jha/ Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-07-26/12:10

ISIN: ES0113900J37