Die Elektromobilität elektrisiert zunehmend auch die deutschen Autobauer. Folgerichtig geht Daimler nach eigenen Angaben in diesem Bereich wieder einen entscheidenden Schritt in die Zukunft - und nimmt dafür mehr als eine Milliarde Euro in die Hand. Im Zuge seiner Elektrooffensive erweitere Mercedes-Benz Cars den globalen Batterie-Produktionsverbund in den Werken Sindelfingen und Untertürkheim, wie der Konzern mitteilt.

Vervierfachung der geplante Kapazität

Im Werk Sindelfingen entsteht ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...