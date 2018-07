Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Axa von 23,60 auf 21,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe noch offene Fragen wie etwa die Integration der XL Group, schreibt Analyst Colm Kelly in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Das Vertrauen in das Gewinnwachstum der Allianz sei stärker als das von Axa, weshalb man die Aktie bevorzuge./mf/tos Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-07-26/12:18

ISIN: FR0000120628