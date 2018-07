Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstagvormittag seine Gewinne weiter ausgebaut. Für gute Stimmung sorgen einerseits mehrere gute Halbjahresabschlüsse einheimischer Unternehmen, darunter Nestlé und Roche, und anderseits der Umstand, dass US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine Einigung im Streit um Strafzölle erzielt haben. Was die Einigung für die zukünftige US-Handelspolitik und den Zollstreit der USA mit China bedeutet, sei noch unklar, meinte ein Händler. Diesbezüglich könne eine weitere Eskalation nicht ausgeschlossen werden, was die Märkte wieder belasten würde.

Am Nachmittag könnten noch Konjunkturdaten sowie zahlreiche Unternehmensabschlüsse in den USA für Impulse sorgen. Ausserdem steht die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Diese könnte aber zu einem "Non-Event" werden, meinte ein Stratege in einem Kommentar. Das höchste der Gefühle wäre, dass Mario Draghi sich zu näheren Hinweisen hinreissen liess, ob er noch in seiner Amtszeit gedenkt an der Zinsschraube zu drehen. Sehr wahrscheinlich sei dies aber nicht, so der Experte.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.00 Uhr 1,31 Prozent höher bei 9'137,75 Punkten. Der 30 Aktien umfassende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...