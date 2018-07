Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re von 176 auf 170 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Einschätzung der Rückversicherer bleibe negativ, schreibt Analyst Colm Kelly in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie des Instituts. Sollte es nicht zu Großschäden kommen, dürften sich die Prämien von 2019 an nach unten bewegen./mf/tos Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008430026