20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Stephanie Haiber



Stephanie Haiber moderiert das landespolitische Magazin des Südwestrundfunks (SWR).



Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:



Nilgans, Tigermücke und Kalikokrebs - wie gefährlich sind invasive Arten?



Nilgans, Kirschessigfliege oder Buchsbaumzünsler gehören zu den rund 170 invasiven Tier- und Pflanzenarten, die laut Bundesamt für Naturschutz negative Folgen für die heimische Natur, Landwirtschaft und Gesundheit haben können. So verstärkt die Pflanze Ambrosia Allergien und der amerikanische Flusskrebs stellt das Ökosystem ganzer Gewässer auf den Kopf. Eingewanderte Arten gehören seit Jahrhunderten dazu, sagen die Einen. Andere verweisen auf milliardenschweren volkswirtschaftlichen Schaden und fordern konsequente Bekämpfung. Gast im Studio ist Axel Weiß, SWR Umweltredaktion.



Vor Ort - Eindringlingen auf der Spur



In Stuttgarter Parks einen Nilgans-freien Platz zu finden, ist nicht einfach. In Karlsruhe trifft Reporterin Alexandra Gondorf auf weitere invasive Arten: Ambrosia, den Kalikokrebs und die Tigermücke.



Waldbrandgefahr - ist das Land ausreichend gewappnet?



Mit den steigenden Temperaturen steigt auch die Waldbrandgefahr im Land. Städte sprechen Grillverbote aus. Im Nationalpark sind die Ranger Wildcampern auf der Spur, die unerlaubt zündeln. Wie gut sind die Feuerwehren vorbereitet?



Goethe, Bratwurst, Mesut Özil - was ist deutsch?



Mesut Özil ist aus der deutschen Nationalelf zurückgetreten. Er fühlt sich diskriminiert und fragt: "Gibt es Kriterien, ein vollwertiger Deutscher zu sein, die ich nicht erfülle?" Baden-Württemberger/innen machen sich Gedanken, was ihrer Meinung nach zum Deutsch-Sein dazu gehört und was nicht. Vor allem: warum? Es entsteht das Bild eines Muster-Deutschen - ein Experiment zwischen Wirklichkeit, Traditionsbildern und Vorurteilen.



Kleiner Trinkhalm - großer Umweltsünder



Jährlich landen in der EU so viele Plastik-Strohhalme auf dem Müll, dass sie aneinandergereiht 200 Mal die Erde umrunden könnten. Hierzulande wird nach Alternativen geforscht: essbaren Röhrchen aus Apfeltrester zum Beispiel. Können sie die Plastikhalme ersetzen?



Die AfD und ihre Unterstützer



Seit Jahren veranstaltet der "Verein für Rechtsstaatlichkeit" aus Stuttgart Events und Kampagnen für die AfD. Er hat dafür eine Schweizer PR-Agentur engagiert. Jetzt geht der AfD-Parteivorsitzende Jörg Meuthen auf Distanz zu seinen Unterstützern. Was steckt dahinter? Gast im Studio ist Ulrich Eith, Professor am Seminar für Wissenschaftliche Politik der Universität Freiburg.



"Zur Sache Baden-Württemberg"



Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Stephanie Haiber berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei Baden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.



23.30 Nachtcafé Classics



Anders als die Anderen



Sie kennen das sicherlich: Ihnen kommt auf der Straße jemand entgegen, der so gar nicht der Norm entspricht. Und ob Sie wollen oder nicht - Ihre Blicke bleiben an ihm hängen. Es sind Menschen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil sie aus der Masse herausstechen. Die einen ganz bewusst, andere wiederum unfreiwillig. "Anders als die Anderen", das ist das Thema in den "Nachtcafé-Classics" mit vier Gästen, die bereits einmal im "Nachtcafé" bei Michael Steinbrecher zu Gast waren.



Sarah Zessin leidet an der seltenen Krankheit Narkolepsie. Plötzliche Schlafattacken können sie in jeder Situation einholen. Marc Freukes Alltag spielt sich fernab der Zivilisation ab. Der ehemalige Golflehrer wohnt mitten im Odenwald in einem Tipizelt. Hanna Maria Greifzu entschied sich bereits mit 23 Jahren, sich voll und ganz dem Glauben hinzugeben und zog in ein Kloster. Gerhard Batt teilt sein Leben mit einem Schwan und pflegt mit dem Wildtier eine tiefe und innige Beziehung, die er so vorher noch nie erlebt hat.



23.30 Nachtcafé Classics



Narben der Kindheit



Keine Frage, die Vergangenheit hinterlässt ihre Spuren. Frühe seelische Verletzungen sitzen tief. Nicht jeder hat optimale Startbedingungen in seinen Rucksack fürs Leben gelegt bekommen. Belastende Erlebnisse aus Kindertagen hinterlassen Narben, die auch noch im hohen Alter schmerzen und immer wieder aufbrechen können. "Narben der Kindheit" - das ist das Thema in den Nachtcafé-Classics mit vier Gästen, die schon einmal im Nachtcafé zu Gast waren:



Ursula Buchfellner wuchs in einem Münchner Barackenviertel auf. Aus der Armuts- und Gewaltspirale konnte sie erst ausbrechen, als sie in den 70er-Jahren als Model entdeckt wurde. Der Musiker Tom Gabriel Fischer wurde als Kind unter katastrophalen hygienischen Verhältnissen groß, denn seine Mutter hielt zeitweise 90 Katzen in einer kleinen Wohnung. Die Pastorin Susanne Jensen ist durch den eigenen Vater traumatisiert. Von ihm wurde sie ihre gesamte Kindheit über sexuell missbraucht und gequält. Detlev Zanders Leben stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Hineingeboren in eine Alkoholikerfamilie, wuchs er in einem pietistischen Kinderheim auf und erlebte dort die Hölle.



23.30 Nachtcafé Classics



Wenn Menschen auseinandergehen



Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase - wenn jemandem die große Liebe begegnet, sitzt er auf Wolke sieben. Doch nicht immer hält sie fürs Leben. Oft schleichend, manchmal aber auch mit einem Paukenschlag kommt in vielen Beziehungen irgendwann der Punkt, an dem die Gefühle verlorengehen. "Wenn Menschen auseinandergehen" - darum geht es in den "Nachtcafé-Classics" mit vier Gästen, die schon einmal bei Michael Steinbrecher im Nachtcafé waren:



Der Entertainer Marc Marshall fühlte sich sieben Jahre lang hin- und hergerissen zwischen seiner Ehefrau und einer Affäre. Ständige Diskussionen um das liebe Geld gehörten bei Andrea Aldenhoff zum Ehe-Alltag, bis der Dauerstreitpunkt zur Trennung führten. Nachdem die Affäre seiner Frau aufflog, reichte Markus Jakobs die Scheidung ein. Es war der Anfang eines erbitterten Rosenkriegs. Kerstin Wenzel erlebte jahrelang ein Martyrium an der Seite eines radikalen Salafisten, der sie in die Arabischen Emirate entführte und dort wie eine Sklavin hielt.



23.30 Nachtcafé Classics



Geschwisterbande



Man kann sich die Familie bekanntermaßen nicht aussuchen. Auch nicht die Geschwister. Viele Geschwisterbeziehungen sind sehr innig, andere wiederum haben Sprengstoffpotential. Wenn dann noch Konkurrenzdenken, Neid oder Missgunst mit ins Spiel kommen, laufen die Probleme unter Geschwistern zur Hochform auf. "Geschwisterbande" ist das Thema in den 30-minütigen "Nachtcafé-Classics" mit vier Gästen, die schon einmal bei Michael Steinbrecher im "Nachtcafé" zu Gast waren:



Marguerite Kollo arbeitete 25 Jahre sehr eng mit ihrem Bruder, dem Opernsänger René Kollo, zusammen. Bis ein Streit zu zwölf Jahren Funkstille führte. Brigitte Teuber wurde durch die Wirren der Nachkriegszeit bereits als Baby von ihrer Schwester getrennt. Erst 65 Jahre später konnten sich beiden endlich in die Arme schließen. Karin Unkrig hatte noch nie ein inniges Verhältnis zu ihren Geschwistern. Die Vermögensaufteilung nach dem Tod des Vaters führte aber schließlich zum endgültigen Bruch. Die Bestsellerautorin Charlotte Link hatte eine geradezu symbiotische Beziehung zu ihrer Schwester. Bis eine Krebsdiagnose alles auf den Kopf stellte.



23.30 Nachtcafé Classics



Das zweite Leben



Haben Sie nicht auch schon manchmal heimlich daran gedacht, dass die Zeit für eine Veränderung reif ist? Einfach das alte, angestaubte Leben hinter sich lassen und eintauchen in eine völlig neue, viel spannendere Welt? Es braucht viel Mut, alle Zelte in Deutschland abzubrechen, um in Hawaii als Surflehrerin nochmal ganz neu durchzustarten. Doch nicht jede Zäsur im Leben ist freiwillig gewählt. Oft mischt das Leben die Karten nochmal ganz neu, ohne zu fragen. Und das Schicksal schlägt oft genau dann zu, wenn man es am wenigsten erwartet. "Das zweite Leben" ist das Thema in den 30-minütigen "Nachtcafé-Classics" mit vier Gästen, die schon einmal bei Michael Steinbrecher zu Gast waren.



Für den TV-Börsenexperten Michael Mross wurde eine Urlaubsreise 2016 zum Verhängnis. Bei einem Unfall verlor er Bein und Arm. Seitdem gibt es ein Leben davor und danach. Katja Schätzle ist Leiterin einer Maschinenbaufabrik. Mit 50 befand sie: Die Zeit ist reif für einen Spurenwechsel, sattelte um und wurde Tortendesignerin. So richtig wohl fühlte sich der Bankangestellte Marc Wittfeld nie in seinem Beruf. Nach 30 Jahren kündigte er und ist seitdem Entrümpelungsprofi. Die Ärztin Kerstin Joost verliebte sich in Sri Lanka in einen einheimischen Hotelier - und wanderte aus. Doch schnell stürzte sie von Wolke sieben auf den Boden der Tatsachen.



