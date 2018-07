Die Deutsche Bank hat die Einstufung für United Internet nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Sie habe die Schätzung für die Zahl der Nettoneukunden in diesem Jahr etwas reduziert, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vom Mobilfunkanbieter in Aussicht gestellten 1,2 Millionen Neukunden lägen jedoch bereits deutlich über ihrer Annahme und über der Markterwartung./bek/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-07-26/12:29

ISIN: DE0005089031