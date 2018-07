Nanu! Ausgerechnet an dem Tag, an dem allgemeine Erleichterung über die (vermeintliche) Befriedung des Handelsstreits für steigende Kurse am Gesamtmarkt sorgt, kommt MorphoSys (ISIN: DE0006332003), der Gipfelstürmer der letzten Wochen, zurück? Und nicht nur das, das sieht aus, als könnte sich da ein Topp ausbilden. Bliebe die Aktie bis zum Handelsende, wo sie derzeit ist, hätten wir da eine Kombination aus "Evening Star" und "Bearish Engulfing Pattern" im Candlestick-Chart. Brennt da etwas an?

Wie üblich ist an der Börse nichts auszuschließen, aber allzu wahrscheinlich ...

