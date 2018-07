Eigentlich hätte klar sein müssen, dass völlig offen ist, ob und wie sehr der Cambridge Analytica-Skandal Facebook (ISIN: US30303M1027) geschadet hat, denn der wurde ja erst am 19. März bekannt. Viel zu nahe am Ende des ersten Quartals, als dass dessen Ergebnisse davon hätten beeinflusst werden können. Trotzdem taten die Anleger so, als hätte die Q1-Bilanz den Beweis erbracht, dass Facebook "unkaputtbar" ist. Die gestern Abend präsentierte Bilanz zeigte jedoch, dass dem nicht so ist. Und weil steigende Kurse Zweifel auszuschalten vermögen, fielen die meisten Akteure aus allen Wolken, als die Bilanz eine eher magere Zahl an täglich aktiven Nutzern auswies, der Umsatz unter den Analystenprognosen blieb und Facebook avisierte, dass die Kosten in Zukunft wohl um 50 Prozent steigen würden.

