Die stark umworbene Sendergruppe hat eine "außergewöhnliches Jahr" hinter sich gebracht. Eine Übernahme wird immer attraktiver.

Die britische Sendergruppe Sky wird dank guter Geschäfte als Übernahmeziel attraktiver. Im Geschäftsjahr 2017/18, das im Juni endete, stieg die Zahl der zahlenden Kunden um mehr als eine halbe Million auf gut 23 Millionen, wie der Konzern am Donnerstag in London mitteilte. Alleine in Deutschland und Österreich kamen rund 200.000 Nutzer ...

