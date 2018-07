Der Windkraftausbau verlangsamt sich. Schuld daran ist ein neues Fördersystem. Das bringt auch die Ziele der Bundesregierung in Gefahr.

Nach dem Rekordjahr 2017 hat sich der Ausbau der Windenergie im ersten Halbjahr dieses Jahres verlangsamt. Knapp 500 Windräder mit gut 1600 Megawatt Leistung wurden in den ersten sechs Monaten an Land neu gebaut, wie der Bundesverband Windenergie (BWE) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Dies entspricht rechnerisch der Leistung von etwa vier größeren Kohlekraftwerksblöcken. ...

