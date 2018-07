Steve Bannon treibt den Plan voran, eine Digitalwährung für Populisten zu entwickeln. Mit Jeffrey Wernick gewinnt er dafür einen frühen Bitcoin-Investor.

Donald Trumps ehemaliger Chefstratege arbeitet an einer eigenen Kryptowährung. Anders als Bitcoin oder Ethereum soll sie sich aber nicht an ein breites Publikum richten, sondern an Populisten. Im Interview mit dem US-Fernsehsender CNBC bekundete Bannon seine Leidenschaft für den Bitcoin und weitere Digitalwährungen.

"Sie sind die Zukunft", schwärmte er. In seinen Augen zumindest als politisches Kampfmittel. Mit der neuen Währung will Bannon dem Tech-Magazin "Wired" zufolge anonyme Spenden möglich machen, nicht verortbare Wahlkampffonds organisieren oder dabei helfen, eine Parallelwirtschaft zu schaffen.

Noch aber befindet sich die neue Währung dem Bericht zufolge in der Entwicklung. Bei der Umsetzung helfen soll ihm Jeffrey Wernick, der momentan als Investor und ...

