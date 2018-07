Die Kursschwäche der Puma-Aktien hat am Donnerstag auch den Kurs von Adidas mit nach unten gezogen. Nachdem sich die Puma-Papiere in der ersten Handelsstunde vom Einbruch zur Eröffnung noch deutlich erholt hatten, drehten sie anschließend wieder nach unten und büßten am MDax-Ende zuletzt 7,2 Prozent ein. In diesem Sog verloren Adidas 2,1 Prozent und rangierten damit am Dax-Ende.

Puma habe die Prognose für den operativen Gewinn (Ebit) für das Gesamtjahr lediglich bestätigt, schrieb Analystin Chiara Battistini von JPMorgan, was eine Enttäuschung sei. Sie und auch der Markt hätten mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen höhere Prognosen von Puma für das Gesamtjahr erwartet. Die Enttäuschung habe Gewinnmitnahmen ausgelöst. Der Fokus richte sich nun auf die Aussagen des Managements bei der Telefonkonferenz am Nachmittag./bek/fba

