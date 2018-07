Frankfurt/Main (ots) -



Attraktive Aktionen und zahlreiche Sammelmöglichkeiten: Unter dem Motto Up for More haben die Teilnehmer von Europas führendem Vielflieger- und Prämienprogramm ab August bis Ende des Jahres viele Möglichkeiten, bei zahlreichen Programmpartnern Mehrfachmeilen zu sammeln. Zum 25-jährigen Jubiläum werden zudem monatlich Traumreisen verlost.



Feiern mit Miles & More



Zweifache Meilen sammeln Teilnehmer im August unter anderem bei 10 Hotelketten, darunter bei den Hotels der Accor Group, bei H-Hotels und Jumeirah. Darüber hinaus erhalten sie bei Mietwagenpartnern wie Avis, Hertz, Sixt oder National und bei HolidayCheck, kreuzfahrten.de, HAWESKO, Bol.de und am Flughafen München doppelte Meilen. Auch in den Folgemonaten wird es vielfältige Angebote bei unterschiedlichen Programmpartnern geben, mit denen sich Mehrfachmeilen beim Fliegen und im täglichen Leben sammeln lassen.



Den Gewinnspiel-Auftakt macht eine Reise nach Asien. Miles & More verlost eine einwöchige Reise für zwei Personen in die thailändische Metropole Bangkok mit Hin- und Rückflug in der Lufthansa Business Class und sieben Übernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer Deluxe Room im 5-Sterne Siam Kempinski Hotel. Als Erinnerung erhält der Gewinner die Bordbar Lufthansa Rivet Rocker Retro für zuhause.



Innovationen im Jubiläumsjahr



"Zum 25. Jubiläum möchten wir unseren Teilnehmern für ihre Treue danken und ihnen besondere Aktionen bieten", sagt Thorsten Schlothane, Leiter Marketing bei der Miles & More GmbH. "Zudem nutzen wir das Jubiläumsjahr verstärkt dazu, das Programm durch neue und spannende Features auszubauen."



Zuletzt wurde im Mai 2018 die Funktion Mileage Pooling eingeführt. Bis zu zwei Erwachsene und bis zu fünf Kinder können in ihrem virtuellen Meilen-Pool ihre Meilen zusammenlegen und gelangen so schneller zu ihrer Wunschprämie. Mit dem neuen Feature "Local Specials" werden Teilnehmer darüber hinaus über die Miles & More App passend zum Aufenthaltsort mit exklusiven Angeboten von Miles & More Partnern angesprochen.



Mit mehr als 300 starken Partnern innerhalb und außerhalb der Luftfahrt ist Miles & More heute Europas führendes Vielflieger- und Prämienprogramm. Fortlaufend schafft das Unternehmen Anreize, um das Programm für Teilnehmer attraktiv und einfach zu gestalten.



Alle Angebote und Aktionen sind bis Ende des Jahres monatlich auf der Aktionsseite www.miles-and-more.com/25years zu finden.



Über Miles & More



Miles & More ist Europas führendes Vielflieger- und Prämienprogramm. 25 Jahre Erfahrung und die Zusammenarbeit mit weltweit 300 Partnern machen den Betreiber des Programms, die Miles & More GmbH, zu einem Experten für individuelle Kundenansprache und -bindung.



Teilnehmer haben die Möglichkeit, beim Fliegen und bei hochwertigen Marken in vielen wichtigen Bereichen des Lebens Miles & More Prämienmeilen zu sammeln und einzulösen. Mit der Flugprämie als Herzstück, dem Lufthansa WorldShop und zahlreichen Hotel- und Mietwagenpartnern, ist Miles & More entlang der gesamten Reisekette stark positioniert. Die Miles & More Kreditkarte ermöglicht Teilnehmern zudem, Prämienmeilen einfach im Alltag zu sammeln.



Insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren Partner des Programms vom Zugang zu einer anspruchsvollen Zielgruppe: Miles & More Teilnehmer können mit individuellen und ihren Präferenzen entsprechenden Inhalten angesprochen werden. Die Miles & More GmbH wurde 2014 als 100-prozentige Tochter der Deutschen Lufthansa AG in Frankfurt gegründet.



Mehr Informationen auf www.miles-and-more.com und unter www.miles-and-more.com/presse



