China sieht die grundsätzliche Einigung zwischen der EU und den USA im Handelsstreit positiv - ein Ende des eigenen Konflikts mit Washington ist für Peking aber noch nicht in Sicht. Die Verhandlungen seien bisher nicht wieder aufgenommen worden, sagte der Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, Gao Feng, am Donnerstag. "Eine Voraussetzung für Konsultationen ist Ehrlichkeit und Vertrauen", fügte er hinzu.

Der Hinweis deutet auf Verärgerung in Peking hin, dass sich US-Präsident Donald Trump nicht an die Übereinkunft mit Vizepremier Liu He bei Verhandlungen im Mai in Washington gehalten hatte, einen Handelskrieg vermeiden zu wollen. Damals hatten sich beide Seiten aufeinander zubewegt, indem China zugesagt hatte, künftig erheblich mehr amerikanische Güter und Dienstleistungen erwerben zu wollen.

Dass jetzt die EU und die USA als große Handelspartner ihre Differenzen durch Dialog gelöst und sich für Liberalisierung und Globalisierung im Gegensatz zu Protektionismus ausgesprochen hätten, "ist nicht nur im Interesse beider Seiten, sondern auch gut für die Welt", sagte Pekings Außenamtssprecher Geng Shuang.

Im Konflikt mit China setzt Trump bisher allerdings auf Eskalation. In einer ersten Runde traten Anfang Juli 25-prozentige US-Strafzölle auf Importe aus China im Wert von 34 Milliarden US-Dollar in Kraft. Weitere Zölle auf Importe von 16 Milliarden Dollar sollen folgen.

Die USA haben ferner eine Liste mit Importen aus der Volksrepublik im Wert von 200 Milliarden US-Dollar vorgelegt, auf die Ende August zehnprozentige Zölle erhoben werden sollen. Trump hat bereits damit gedroht, alle chinesischen Importe im Wert von rund 500 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr mit Strafzöllen überziehen zu wollen.

Die USA exportieren gar nicht so viel nach China, so dass Peking sich andere Vergeltungsmaßnahmen als Strafzölle überlegen müsste, um wie angekündigt "in ähnlicher Weise" zu reagieren. US-Firmen in China fürchten schon, dass sie zum Ziel von Gegenaktionen werden könnten./lw/DP/zb

