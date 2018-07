Canopy Growth hat sich von seiner zuletzt so schwachen Performance ein wenig erholt. Dennoch sind nicht alle Gefahren beseitigt. Um einen Abwärtstrend komplett zu verhindern, müssen die Bullen noch einmal enorm zulegen.

Zum Start in das Jahr 2018 hatte die Aktie von Canopy Growth noch einen extremen Boom erleben dürfen. Dort stieg die Aktie in schnellem Tempo von 14,50 € auf 28 €. Doch so stark diese Phase war, so schwach war die darauf folgende. Der Kurs der Aktie stand bereits Anfang Februar ... (Björn Pahlke)

