Auch wenn die Aktie von Aphria sich in den letzten Tagen relativ stabil halten konnte, ist Vorsicht geboten. Aphria läuft immer noch in Gefahr in einen Abwärtstrend zu verfallen. Wenn die Bullen in den kommenden Tagen einen Zahn zulegen, könnte dieser aber vermieden werden.

Noch zu Jahresbeginn erreichte Aphria einen neuen Bestwert mit 15,50 €. Das ist durchaus beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die Aktie damals ein paar Tage vorher bei 9 € stand. Seitdem finden die Bullen aber nicht mehr ... (Björn Pahlke)

Den vollständigen Artikel lesen ...