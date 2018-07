Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen von 225 auf 205 US-Dollar gesenkt. Analystin Heather Bellini senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen für das soziale Netzwerk, beließ es aber angesichts des Kurspotenzials bei der Einstufung "Buy". So zeichneten sich für die Aktien nach den überraschend schwachen Geschäftszahlen deutlich Verluste ab. Facebook habe erstmals seit dem Börsengang die Gewinnerwartungen verfehlt. Das Werbegeschäft sei deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben./mis/zb

Datum der Analyse: 26.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US30303M1027

AXC0202 2018-07-26/12:46