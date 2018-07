Amsterdam (ots/PRNewswire) -



Führender marokkanischer Einzelhandelsspezialist setzt cloudbasierte Technologie-Plattform ein, um operative Effizienz und Wachstum voranzutreiben



Aradei Capital wählte Yardi für die Bereitstellung cloudbasierter Softwarelösungen für Investment-, Asset-, und Immobilienmanagement, um die Verwaltung seines Portfolios von 26 Einzelhandelsimmobilien zu unterstützen, die über ganz Marokko verteilt sind.



"Wir haben uns für mehrere vernetzte Software-Lösungen aus Yardis Angebot entschieden, da sie unsere spezifischen Managementbedürfnise erfüllen und zahlreiche der anspruchsvollen Anforderungen unterstützen, die einzig in unserem Portfolio enthalten sind", erklärte Thami Khettam, CEO von Aradei Capital. "Wir freuen uns darauf, unsere mit Immobilien zusammenhängenden Daten und Arbeitsabläufe mittels einer einzigen Plattform zusammenbringen zu können. Dadurch werden wir in der Lage sein, optimierte Investorenbetreuung zu bieten und können unsere Art der Berichterstattung erweitern und straffen."



Aradei Capital wird Yardi Voyager (https://www.yardi.com/eu/produc ts/yardi-voyager-commercial/?utm_source=press_release&utm_campaign=ar adei_capital) einsetzen, um die Bereiche Immobilien- und Finanzmanagement hinsichtlich der Verwaltung von Einkaufszentren geradliniger zu gestalten und auf Yardi Investment Management zurückgreifen (https://www.yardi.com/eu/products/yardi-investment-man agement/?utm_source=press_release&utm_campaign=aradei_capital), um Kapitalanlagenbuchhaltung, Leistungsmessung und Berichterstattung für sämtliche Interessensvertreter zu automatisieren und optimieren.



"Wir freuen uns sehr, Aradei Capital als unseren jüngsten Kunden in der Region EMEA begrüßen zu dürfen", so Neal Gemassmer, Vice President International von Yardi. "Wir sind hocherfreut, mit einer der am schnellsten wachsenden Immobilienfirmen Marokkos zusammenarbeiten zu dürfen und sie dabei zu unterstützen, ihre Wachstumsziele im Laufe der kommenden Jahre zu verwirklichen."



Informationen zu Aradei Capital



Aradei Capital ist eine kommerzielle Immobilienplattform, die 26 Immobilienassets in 15 marokkanischen Städten besitzt und über mehr als 220.000 m² an vermietbarer Gesamtfläche (GLA) verfügt (Stand: 30.06.2018). Das Unternehmen entstand durch ein Immobilien-Spin-Off von Label'Vie, der exklusive Franchisenehmer von Carrefour in Marokko. Aradei Capital wird von REIM Partners verwaltet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.aradeicapital.com oder http://www.reim-partners.com.



Informationen zu Yardi



Yardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Vermögens- und Immobilienmanagement-Software für Immobiliengesellschaften jeglicher Arten und Größenordnungen. Das 1984 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in Santa Barbara, Kalifornien, und bedient Kunden weltweit von Niederlassungen in Australien, Asien, Nahost, Europa und Nordamerika aus. Weitere Informationen finden Sie unter yardi.com/eu (https://www.yardi.com/eu/?utm_source=press_release&utm_campaign=arad ei_capital).



