Die Anleger von Netflix (WKN:552484) sind seit Jahren auf einer interessanten Reise. Selbst nach einer Korrektur von 10 %, als der Streaming-Video-Anbieter in der vergangenen Woche seine Ziele bei den Abonnentenzahlen nicht erreichen konnte, hat sich die Aktie in den letzten 52 Wochen immer noch verdoppelt. Die Aktie von Netflix ist definitiv nicht billig. Die Gewinne und die extremen Bewertungen beruhen auf einem grandiosen Geschäftswachstum. Das Unternehmen hat sein Ergebnis im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verfünffacht, der Umsatz steigt jährlich um 40 %. Wie macht Netflix das alles? In einem Unterhaltungsmarkt voller großer Herausforderer und alter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...