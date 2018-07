Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS nach Zahlen von 15,60 auf 15,10 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Amit Goel nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für die Schweizer Bank vor. Er rechnet in nächster Zeit mit sinkenden Markterwartungen und strich die bereits ausgezahlte Dividende aus seinem Bewertungsmodell./tih/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2018-07-26/13:00

ISIN: CH0244767585