Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nun hat sich also auch noch der ökonomische Chefberater des US-Präsidenten, Larry Kudlow, an eine Wachstumsprognose für die USA gewagt: Kudlow erwartet ebenfalls ein richtig gutes BIP für das zweite Quartal und spricht von einem Wert zwischen 4 und 5 Prozent, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...