Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen und einer Erhöhung des Jahresausblicks auf "Sell" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen übertroffen, allerdings nicht mehr so deutlich wie man es gewohnt sei, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Polycarbonat-Geschäft sei solide gewesen, während das Polyurethan-Geschäft und die CAS-Sparte sie bei der Profitabilität enttäuscht hätten./mis/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144