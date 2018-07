Köln/Hamburg (ots) -



Einfach mal raus aus dem Alltag und einen Ausflug starten, ganz spontan und ohne festen Plan? Raus an den See oder rein in die Berge? Der perfekte Partner hierfür macht's möglich: der neue Toyota AYGO - frech, bunt und für jede Tour zu haben.



Noch bis 26. August 2018 können Abenteuerlustige und Erlebnishungrige die neue Version des wendigen Stadtflitzers ausgiebig testen. Denn die bundesweite "Just Go and Cool Down"-Tour macht Halt in sechs deutschen Städten. Mit dabei: jede Menge Spaß, entspanntes Sommerfeeling und Action in den AYGO Pop-up Splash-Parks. Spontane Probefahren, ein leckeres Eis oder bei chilliger Musik den Tag ausklingen lassen - alles ist möglich. Zusätzlich ist das AYGO Team in den Citys unterwegs und überrascht mit verrückten Aktionen.



Nach der Premiere beim Genfer Automobilsalon im März 2018 erobert der neue AYGO unter dem Motto "Just Go and Cool Down" Deutschland - neben Hamburg und Köln stehen auch Mannheim, Leipzig, Nürnberg und Frankfurt als Stationen auf dem Tourplan. Und es gibt einiges zu entdecken im neuen AYGO: die dreidimensionale Front, das neue Farbkonzept sowie exklusive Details, wie die neue Smartphone-Integration powered by Pioneer. Damit lässt sich das Smartphone ganz leicht über das 7-Zoll-große x-touch Display bedienen.



Übrigens: Gewinnen kann man während der Tour auch - direkt beim Event oder unter www.toyota.de/AYGO-cool-down wartet unter anderem ein VIP Kurztrip nach Ibiza in den weltberühmten Club Ushuaia auf glückliche AYGO Fans. Just Go and Cool Down!



Die AYGO Pop-up Splash-Parks in Hamburg: 02.08.-04.08.2018: Karo Beach an der Rindermarkthalle, St. Pauli 04.08.-05.08.2018: Paloma Ice Cream Festival, Sierichs Biergarten im Stadtpark



Die AYGO Pop-up Splash-Parks in Köln: 16.08.-18.08.2018: MediaPark 18.08.2018: Aachener Weiher, Biergarten



Die bundesweiten Tourstopps Mannheim: 19.07.-21.07.2018 Leipzig: 26.07.-28.07.2018 Hamburg: 02.08.-05.08.2018 Nürnberg: 09.08.-11.08.2018 Köln: 16.08.-18.08.2018 Frankfurt: 23.08.-26.08.2018 www.toyota.de



