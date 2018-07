Bern - Im ersten Halbjahr sind leicht mehr Menschen in die Schweiz gezogen als in der Vorjahresperiode. Die Auswanderung nahm aber gleichzeitig so stark zu, dass die Nettozuwanderung erneut zurückging, und zwar um 2,6 Prozent.

Von Januar bis Juni 2018 wanderten gemäss Ausländerstatistik 64'473 Personen in die ständige ausländische Bevölkerung ein, 1 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2017. Zugleich stieg die Zahl der Auswanderungen um 5,3 Prozent auf 37'278 Personen.

Der Wanderungssaldo, also die Differenz zwischen Ein- und Auswanderungen, ging somit gegenüber dem Vorjahr um 2,6 ...

