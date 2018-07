Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Just Eat vor den am 31. Juli erwarteten Halbjahreszahlen von 1010 auf 1080 Pence angehoben und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen. Investoren dürften sich nach den Aussagen des Managements zur Expansion nun verstärkt auf den Umsatz des britischen Essenslieferaten fokussieren, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Essenslieferanten. Zum Unternehmensziel für den Jahresumsatz schrieb der Experte, dass er - noch deutlicher als der Gesamtmarkt - darüber liege./ck/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-07-26/13:07

ISIN: GB00BKX5CN86