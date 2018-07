Der Strafprozess gegen Drogeriepleitier Anton Schlecker endete mit Gnade für den Patriarchen und harten Strafen für seine Kinder. Jetzt liegt das schriftliche Urteil vor. Es zeigt, was dem Nachwuchs zum Verhängnis wurde.

Der weißhaarige Mann blickt starr nach vorn, als der Richter die Entscheidung verliest: Zwei Jahre auf Bewährung und eine Geldstrafe über 54.000 Euro lautet das Urteil für Anton Schlecker. Buhrufe tönen durch den vollbesetzten Gerichtssaal. "War ja klar", ruft eine Frau und lässt keinen Zweifel daran, dass sie den früheren Drogeriekönig lieber im Gefängnis gesehen hätte. Schlecker zeigt keine Reaktion.

Seiner Tochter Meike Schlecker ist die Fassungslosigkeit dagegen anzumerken, obwohl sie mit dem Rücken zum Zuhörerraum sitzt: Zwei Jahre und acht Monate soll sie wegen Untreue, Insolvenzverschleppung, Bankrott und Beihilfe zum Bankrott ihres Vaters in Haft. Ihr Bruder Lars sogar noch einen Monat länger. So lautet das Urteil des Landgerichts Stuttgart am 27. November 2017 im wohl spektakulärsten Wirtschaftsstrafprozess des vergangenen Jahres.

Gnade für den Patriarchen, Härte für die Kinder? Für Prozessbeobachter wie Juristen warf die Entscheidung Fragen auf, zumal der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb, was die Richter im Detail zu ihrem Urteil bewogen hatte. Die Verteidiger der Familie sperrten sich gegen die Weitergabe des schriftlichen Urteils, das die WirtschaftsWoche bei Gericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...