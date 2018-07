Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - "Tariffs are the greatest" - Zölle sind das Größte, hat D.T., der Unberechenbare, seinem Treffen mit der Europäischen Kommission in dieser Woche vorausgeschickt, per Twitter natürlich, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Dass EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Vorfeld signalisierte, er suche den Dialog mit Washington, um über die angedrohten Zölle auf Autos zu verhandeln, schien somit wenig erfolgversprechend, so die Analysten der Baader Bank. Denn es sei nicht zu erwarten gewesen, dass US-Präsident Donald Trump von einem jovial gestimmten Juncker davon habe abgebracht werden können, seine Drohungen vorerst zurückzunehmen. Doch wenn Du denke es gehe nicht mehr, komme von irgendwo ein Lichtlein her! ...

