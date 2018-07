Hannover (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Anleihenmarkt befand sich gestern in einer abwartenden Stellung, so die Analysten der Nord LB.Marktteilnehmer hätten mit Spannung auf das Treffen der Spitzen der USA und der EU geschielt. In diesem Umfeld hätten die Kurse etwas zugelegt. Auch am US-Anleihenmarkt hätten Investoren gespannt auf die Ergebnisse des Treffens vom EU-Kommissionschef mit dem US-Präsidenten gewartet. Außer den Kurzläufern hätten US-Staatsanleihen einen moderaten Anstieg der Kurse verzeichnet. (26.07.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...