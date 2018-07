Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3160 Pence belassen. Der Schnapshersteller habe die Erwartungen dank der Entwicklung in Nordamerika und Asien übertroffen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem verwies der Experte auf die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von 2 Milliarden britischen Pfund. Das beschleunigte Wachstum aus eigener und das Rückkaufprogramm dürften bei den Anleger gut ankommen. Beides gleiche die schwächer als gedachte Entwicklung des operativen Gewinns aus./mis/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-07-26/13:12

ISIN: GB0002374006