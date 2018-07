Berlin (ots) - Der Einweg- und Mehrweganteil bei Getränkeverpackungen zeigt sich bei alkoholfreien Getränken im Haushaltskonsum nach den Erhebungen von GfK Consumer Panel im Jahr 2017 weiterhin stabil.



Auf Grundlage der GfK-Daten ergibt sich bei Verpackungen für alkoholfreie Getränke (AfG) ein Einweganteil von 76,9 % und ein Mehrweganteil von 23,1 %. Erneut bestätigt sich damit der langjährige Trend zu einem stabilen Verhältnis von Einweg und Mehrweg im Haushaltsverbrauch. Klassischerweise liegt der Mehrweganteil in anderen Vertriebsschienen - etwa der Gastronomie - deutlich höher.



Das bei Verbraucherinnen und Verbrauchern beliebteste Gebinde für alkoholfreie Getränke bleibt trotz leichten Rückganges die 1,5 Liter PET-Einwegflasche mit einem Marktanteil von 48,6 % (2016: 49,6 %). Die 0,5 Liter PET-Einwegflasche gewinnt geringe Marktanteile, während die 1,0 Liter PET-Einwegflasche auf Vorjahresniveau bleibt.



Die Marktbedeutung der PET-Mehrweg-Gebinde zeigt sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht rückläufig (2017: 12,7 %, 2016: 12,8 %). Dabei bleibt die 1,0 Liter-PET-Mehrwegflasche meistgekauftes Gebinde in diesem Verpackungssegment.



Weitere Informationen zur wafg sind abrufbar über www.wafg.de.



Positiv entwickelt sich in der gesamten Jahresbetrachtung der Marktanteil von Glas-Mehrwegverpackungen (2017: 10,4 %, 2016: 10,3 %), wobei hier die 0,7/0,75 Liter-Gebinde weiterhin die größte Marktbedeutung haben.



Kartonverpackungen (2017: 4,5 %, 2016: 4,4 %) und Dosen (2017: 0,9 %, 2016: 0,8 %) liegen nach Marktanteilen über dem Vorjahr.



Die Vertriebssituation von alkoholfreien Getränken wird ebenfalls von GfK Consumer Panel untersucht. Die Discounter bleiben nach diesen Erhebungen, auf nahezu unverändertem Niveau, dominierender Vertriebskanal (2017: 49,8 %, 2016: 49,7 %). Der Bereich "LEH Vollsortimenter Food" kann seine Position als nach dem Discount relevanteste Vertriebsschiene für alkoholfreie Getränke weiter ausbauen (2017: 27,3 %, 2016: 26,9 %). Bei Verbrauchermärkten/SB-Warenhäusern (2017: 15,0 %, 2016: 15,2 %) und Getränkefachmärkten (2017: 5,8 %, 2016: 6,1 %) zeigen sich die Marktanteile dagegen wie im Vorjahr leicht rückläufig.



Ergänzendes Datenmaterial zur Entwicklung der Verpackungsstrukturen und Vertriebsschienen bei AfG im Haushaltsverbrauch für das Jahr 2017 können Sie unter http://ots.de/HgMNXN abrufen.



