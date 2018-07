Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich am Donnerstag erleichtert über den Durchbruch im Handelsstreit mit den USA gezeigt. Die Einigung aus dem Krisentreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sei "ein gutes Ergebnis für Arbeit und Wohlstand in der EU, in Deutschland und weltweit", so Altmaier an seinem Wohnsitz im Saarland.

Der erfolgreiche Verlauf der Gespräche sei "ein guter Anfang" und nehme vielen Menschen die Sorge, dass die Weltwirtschaft schweren Schaden in den nächsten Monaten nehmen könnte durch einen Handelskrieg, der weltweit stattfinde.

Es sei gelungen, den Ausbruch eines Handelskrieges zu vermeiden und stattdessen zum Verhandlungstisch zurückzukehren. "Das eröffnet die Chance, dass wir Zölle senken statt sie zu erhöhen, dass wir global die Weltwirtschaft stärken und dass wir dafür sorgen, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden können, auch bei uns in Deutschland und Europa."

Altmaier erwartet nun "sehr anstrengende und intensive Verhandlungen; dabei werden die europäischen Interessen die Richtschnur sein." Die Bundesregierung fühle sich bestätigt in ihrer Position, dass Verhandlungen besser seien als gegenseitige Vergeltungsmaßnahmen. Der Wirtschaftsminister zeigte sich nach der gestrigen Vereinbarung optimistisch, "dass wir es schaffen können, in den nächsten Wochen und Monaten zu einem guten Gesamtergebnis zu kommen."/ksp/DP/jha

