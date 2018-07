Die Deutsche Bank hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Quartalszahlen auf "Hold" belassen. Im Fokus habe die Präsentation des neuen Chefentwicklers Hal Barron gestanden, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese dürfte bei den Investoren gut angekommen sein, denn Barron habe eine bessere Zuteilung der Mittel für Forschung und Entwicklung in Aussicht gestellt./bek/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2018-07-26/13:14

ISIN: GB0009252882