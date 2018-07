Pully (ots) - Der Schweizer Telekomanbieter VTX Services SA mit

Sitz in Pully/VD übernimmt die Unternehmen abalon telcom it ag und

ZIRKUMFLEX AG und deren Aktivitäten. abalon telecom it ag und

ZIRKUMFLEX AG in Cham wurden 1994 gegründet und bieten kleinen und

mittleren Unternehmen Dienste und Dienstleitungen in den Bereichen

Telekommunikation und IT an. Durch die Zusammenführung dieser

Aktivitäten unterstreicht das Unternehmen VTX Services SA seine

Schlüsselstellung in der Schweizer Telekombranche: Es treibt so seine

Strategie voran, sich auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu

konzentrieren, und baut seine Präsenz auf dem Schweizer Telekommarkt

noch weiter aus.



VTX Services SA erhöht seine strategischen Ambitionen: Durch das

Hinzustossen von abalon telcom it ag und ZIRKUMFLEX AG verstärkt VTX

noch seine Stellung als Telekomanbieter auf dem Schweizer Markt und

rüstet sich, um mehr denn je die einzige glaubhafte Alternative für

Schweizer KMU zu werden.



Die Bestandskunden wurden in einem Schreiben über den

Zusammenschluss der Aktivitäten informiert. Ab jetzt ist VTX ihr

Anbieter und übernimmt die Verträge für die einwandfreie

Zurverfügungstellung ihrer Dienste. VTX setzt sich für seine Kunden

ein und gewährleistet daher den Kunden von abalon telecom it ag und

ZIRKUMFLEX AG einen nahtlosen Übergang: Es gibt weder

Unterbrechungen, noch Änderungen von Dienstleistungen oder Preisen,

so dass die Qualität und der Fortbestand ihres Serviceangebots

gesichert sind.



Mit diesem Zukauf unterstreicht und verstärkt VTX seine

Schlüsselstellung als Anbieter auf dem Schweizer Telekommarkt und

geht noch einen Schritt weiter, um allen KMU in der Schweiz Lösungen

zu bieten, die wirklich ihren Bedürfnissen entsprechen.



