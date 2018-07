Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach den Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2880 Pence belassen. Das Umsatzwachstum sei von der Entwicklung an den asiatischen Märkten und in Nordamerika beflügelt worden, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zugleich seien die Margen über den Konsensschätzungen ausgefallen./mf/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

