Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero vor den am 2. August erwarteten Zahlen von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das über dem Sektordurchschnitt liegende Wachstum bei den Bestellungen dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Essenslieferanten. Der heftigste Gegenwind im abgelaufenen Quartal dürfte auf Wechselkursveränderungen zurückgehen. Sein Kursziel habe er vor allem angehoben, da er den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft verschoben habe./ck/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2018-07-26/13:18

ISIN: DE000A2E4K43