Lagerausfälle aufgrund von Wälzkontaktermüdung sind heute eher selten, und die effektive Gebrauchsdauer von Wälzlagern liegt normalerweise weit über der berechneten Lebensdauer. Es gibt jedoch Fälle, in denen Lager in speziellen Anwendungen bei 5?% bis 10?% der berechneten Lebensdauer vorzeitig ausfallen.

Vorzeitige Lagerausfälle treten typischerweise in sehr kurzen Abständen hintereinander auf, d.?h. die Weibull-Verteilung weist im Vergleich zur klassischen Wälzlagerermüdung eine hohe Steigung auf (Bild?1).

Ein charakteristisches Merkmal vieler frühzeitiger Lagerausfälle ist das ausgedehnte, unter der Oberfläche liegende Rissnetzwerk mit einem weiß anätzenden Erscheinungsbild, das allgemein auch unter der Bezeichnung »White Etching Cracks« (WEC) bekannt ist (Bild?2).

Solche Risse breiten sich typischerweise bis an die Oberfläche aus und verursachen Ausbrüche auf der Lagerlaufbahn, die üblicherweise bei Feldretouren aus Anwendungen wie Windgetrieben, Kfz-Antriebssträngen, Generatoren und peripheren Zusatzeinrichtungen, Papiermaschinen und Schiffsantrieben festgestellt werden. Einige typische Beispiele sind in Bild?3 dargestellt. Die Hauptursache dieser Ausfälle wird seit rund 15 Jahren intensiv diskutiert, und es wurden verschiedene Hypothesen aufgestellt, die auf Untersuchungen aus unterschiedlichen Perspektiven basieren.

Trotz eines besseren Verständnisses der spezifischen Aspekte des Problems besteht bei den Hauptbeteiligten auf dem Gebiet der Lagerausfallanalyse noch immer kein Konsens über die Hauptursache und die Ausfallmechanismen.

In den vergangenen vier Jahren hat SKF Studien, Untersuchungen und Forschung zum Phänomen der WEC intensiviert, um zu klären, welche Rolle WEC bei der Wälzlagerermüdung und der beschleunigten Wälzlagerermüdung (vorzeitige Ausbrüche) spielen (Bild 2). Die Ergebnisse weisen vor allem darauf hin, dass WEC am Ende der Versagenskette auftreten und eine natürliche Folge von Rissnetzwerken in vorzeitig ausgefallenen Lagern sind. WEC werden eher als Symptom denn als Hauptursache für Ermüdungsversagen angesehen.

White Etching Cracks

Es handelt sich hierbei um Risse im Gefüge von Wälzlagerstahl, die mit weiß anätzenden Bereichen (»White Etching Areas«, WEA) versehen sind. »White Etching« bezieht sich auf das weiße Erscheinungsbild des veränderten Gefüges einer polierten und geätzten Stahlprobe. Die betroffenen Bereiche bestehen aus feinstem, nanokristallinem, karbidfreiem Ferrit bzw. Ferrit mit einer sehr feinen Verteilung der Karbide. Die WEA werden durch Amorphisierung aufgrund von Reibung an den Rissoberflächen beim Überrollen gebildet. Diese Bereiche erscheinen unter dem Mikroskop aufgrund ihrer geringen Ätzreaktion auf das Ätzmittel weiß. Die weiß anätzenden Bereiche um die Risse herum sind ca. 10?% bis 50?% härter als das sie umgebende, nicht betroffene Gefüge.

WEC bei Wälzlagerermüdung

Bei kleinen, hoch belasteten Lagern mit langer Gebrauchsdauer ist bekannt, dass die Lager mehrere Ermüdungsphasen durchlaufen, bis es zum Ausfall kommt (Bild 3). Die erste Phase ist dabei der »Shakedown« (Formveränderung eines Materials nach einer Anzahl von Lastspielen oberhalb der Fließgrenze), der zu mikroplastischen Verformungen, Kaltverfestigung und allmählichem Aufbau von Eigenspannungen führt. Beim Shakedown kann auch die Lageroberfläche mikroplastischen Verformungen ausgesetzt sein, wobei Oberflächenunebenheiten abgeflacht werden. Nach dem Shakedown ist der überwiegende Teil der Lagerlebensdauer geprägt von fortschreitenden Gefügeveränderungen. In dieser Phase verändert sich die Karbidverteilung aufgrund der mikroplastischen Verformungen. Die Veränderungen im Gefüge und Rest-Austenit gehen mit einem gleichzeitigen Aufbau von Eigenspannungen einher.

Im fortgeschrittenen Stadium der Wälzlagerermüdung treten sowohl dunkel anätzende Zonen (»Dark Etching Regions«, DER) als auch »White Etching«, »Low-Angle Bands« (LAB) und »High-Angle Bands« (HAB) auf (Bild?4). Obwohl HAB und LAB ebenfalls weiß anätzend sind, unterscheiden sie sich optisch von der unregelmäßigen WEC-Beschaffenheit, die bei einigen Lagerfrühausfällen zu beobachten ist. Daraus lässt sich schließen, dass die unregelmäßige WEC-Beschaffenheit nicht Teil der Wälzlagerermüdung ist. Allerdings unterscheidet sich das Gefüge dieser weiß anätzenden Bereiche in seiner kristallinen Struktur nicht wesentlich von den weiß anätzenden Bereichen, die bei vorzeitigem Ausfall zu beobachten sind.

Lagerschäden

Bei mittelgroßen bis großen Lagern treten die o.?g. Effekte nicht unbedingt in derselben Form auf wie bei kleinen, hoch belasteten Lagern. Wie andere mechanische Komponenten können diese Lager typischerweise durch das Versagen ihres schwächsten Glieds ausfallen (z.?B. aufgrund bereits vorhandener Gefügefehler wie Einschlüsse und Poren). Wie in ISO/TR 1281-2:2008 erläutert, nimmt die Ermüdungsgrenze ab einem mittleren Lagerdurchmesser von 100?mm ab.

Des Weiteren wird - im Vergleich zu kleineren Lagern - bei größeren Lagern bei gleichem Kontaktdruck ein größeres Volumen mit möglichen Schwachstellen belastet. Die in allen Lagerstählen natürlich vorkommenden Einschlüsse sind beispielsweise solche Schwachstellen. Ein weiterer Einflussfaktor ist der Kontaktdruck selbst. Beim Beispiel in Bild 4, wo »Low-Angle Bands« und »High-Angle Bands« entstanden sind, ist der Kontaktdruck relativ hoch (> 3,2?GPa). Bei vielen mittelgroßen bis großen Lagern liegen die auftretenden Kontaktdrücke deutlich unter 3?GPa. Dies bedeutet, dass die Ermüdungsbelastung in verschiedenen Bereichen wirkt, wodurch weniger globale Schäden und mehr lokale ...

