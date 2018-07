Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vodafone nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft liege etwas über der Konsensschätzung und seiner Prognose, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Besser als erwartet habe der britische Telekomkonzern in Deutschland und der Türkei abgeschnitten, schwächer hingegen im Heimatmarkt sowie in Italien und Spanien./bek/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2018-07-26/13:20

ISIN: GB00BH4HKS39