Die NordLB hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen für das zweite Quartal und einem optimistischeren Jahresausblick des Konzerns von 82 auf 88 Euro angehoben. Analyst Thorsten Strauß sieht aber weiterhin nun einer begrenztes Kurspotenzial und beließ seine Einstufung auf "Halten". Covestro habe an den erfolgreichen Jahresauftakt angeknüpft und die Markterwartungen übertroffen, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2018-07-26/13:21

ISIN: DE0006062144