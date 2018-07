Die Migranten haben mit Gewalt den sechs Meter hohen Grenzzaun überwunden. Dabei wendeten sie auch selbstgebaute Flammenwerfer gegen die Polizei an.

Hunderte Flüchtlinge sind am Donnerstag gewaltsam in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta gelangt. Zwischen 450 und 600 Migranten hätten am frühen Morgen die gut sechs Meter hohen doppelten Grenzzäune überwinden können, berichteten spanische Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei. Die Migranten hätten die Beamten unter anderem mit selbstgebauten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...