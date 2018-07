Der Autobauer Daimler soll von 2020 an aus drei selbstständigen Aktiengesellschaften unter einem gemeinsamen Dach bestehen. Vorstand und Aufsichtsrat haben der schon seit etwa einem Jahr diskutierten neuen Struktur nun zugestimmt, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Der Umbau soll einmalig einen hohen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Zudem fallen bis zum Jahr 2020 auch höhere laufende Kosten an. Diese dürften in der Spitze einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag ausmachen.

Das letzte Wort haben die Aktionäre bei der Hauptversammlung im Mai kommenden Jahres. Stimmen sie zu, wird das Geschäft mit Autos und Vans künftig Mercedes-Benz AG heißen, Lastwagen und Busse firmieren als Daimler Truck AG. Die Finanzdienstleistungssparte, die bereits rechtlich eigenständig ist, soll in Daimler Mobility AG umbenannt werden./eni/men/jha/

ISIN DE0007100000

