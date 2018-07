Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica Deutschland nach Zahlen von 4,70 auf 5,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard resümierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein ermutigendes zweites Quartal. Eine Kombination aus verbesserter Netzqualität und attraktiven Preistendenzen am Mobilfunkmarkt dürfte in den kommenden Quartalen zu einer Erholung des Marktanteils und damit der Umsätze führen./tih/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2018-07-26/13:28

ISIN: DE000A1J5RX9