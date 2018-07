Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern sei aus eigener Kraft stärker gewachsen als gedacht, habe die Gewinnmargen aber nicht ganz so gesteigert wie erwartet, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für das Ergebnis je Aktie dürften dennoch leicht steigen./mis/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2018-07-26/13:28

ISIN: CH0038863350