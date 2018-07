DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.835,10 -0,22% +4,44% Euro-Stoxx-50 3.488,95 +0,59% -0,43% Stoxx-50 3.133,18 +0,54% -1,41% DAX 12.722,58 +1,14% -1,51% FTSE 7.660,66 +0,03% -0,38% CAC 5.445,49 +0,35% +2,50% Nikkei-225 22.586,87 -0,12% -0,78% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,98 -4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,20 70,46 -0,1% -0,10 +18,6% Brent/ICE 74,33 73,93 +0,5% 0,40 +15,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.228,58 1.231,63 -0,2% -3,05 -5,7% Silber (Spot) 15,55 15,61 -0,4% -0,06 -8,2% Platin (Spot) 841,40 844,00 -0,3% -2,60 -9,5% Kupfer-Future 2,80 2,81 -0,2% -0,00 -15,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Vor allem die Nasdaq-Indizes dürften an der Wall Street am Donnerstag unter Druck stehen. Grund sind enttäuschende Zahlen und eine Umsatzwarnung von Facebook am Mittwoch nach Börsenschluss. Die Aktie stürzt daraufhin im vorbörslichen Geschäft um gut 17 Prozent ab, und im Schlepptau laufen auch Twitter und Snap abwärts. Möglicherweise werden mit dieser Stimmungseintrübung auch Technologiewerte in Sippenhaft genommen werden, die wenig oder nichts mit dem Geschäftsmodell von Facebook zu tun haben. Der "Deal" zwischen den USA und der EU über die Handeslpolitik, der am Donnerstag die europäischen Börsen treibt, wurde am Vortag bereits während des US-Handels bekannt und hat den Indizes bereits Beine gemacht. Daher tendieren vorbörslich auch die Terminkontrakte auf die breiteren US-Indizes etwas im Minus.

Neben Facebook hat am Vorabend noch eine Reihe weiterer Unternehmen ihre Bücher geöffnet. Der Spielzeughersteller Mattel ist im zweiten Quartal tiefer als erwartet in die Verlustzone gerutscht. Mit der Aktie ging es am späten Mittwoch um 8,5 Prozent abwärts. Die Aktien von Biogen brechen vorbörslich um knapp 10 Prozent ein. Das Biotech-Unternehmen hat bei der Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments einen Rückschlag erlitten. Ford Motor senkte nach einem schwachen zweiten Quartal den Ausblick. Die Aktie verbilligt sich um 2,4 Prozent. Paypal büßen 2,8 Prozent ein. Beobachter bemängeln trotz guter Zahlen den Umsatzausblick. Mit einem Anstieg um 6,1 Prozent reagieren die Aktien von AMD auf die Quartalszahlen des Chipherstellers. Auch der Zahlenausweis von Xilinx wird positiv aufgenommen; der Kurs steigt um 7,1 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und

Investoren zum Ergebnis 2Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

17:40 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H

18:30 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:09 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +3,0% gg Vm zuvor: revidiert -0,4% gg Vm; vorläufig -0,6% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 207.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits treibt die Kurse an. Besonders gefragt sind Autoaktien. Der europäische Branchenindex gewinnt 2 Prozent in der Erwartung, dass US-Zölle auf europäische Autos nun doch noch vermieden werden können. Mit dem Anstieg ist der DAX zeitweise auf den höchsten Stand seit Mitte Juni gestiegen und kämpft wieder mit der 200-Tage-Linie. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump haben sich auf einen gemeinsamen Kurs zur Beilegung des Streits verständigt. Daimler hat im zweiten Quartal überraschend weniger umgesetzt und einen stärkeren Gewinnrückgang verzeichnet als bisher erwartet. Der Kurs gewinnt 2,3 Prozent, weil das Thema Zölle die Entwicklung überlagert. Zudem sind auch Sondereffekte für die Schwäche verantwortlich. Auch Logistik-Aktien hatten zuletzt stark unter dem Zollstreit gelitten und erholen sich nun. Deutsche Post kommen um 1,7 Prozent voran, Lufthansa um 3,8 Prozent und Hapag-Lloyd um 3,4 Prozent. Neben Daimler hat auch der französische Automobilzulieferer Valeo aus dem Sektor schwache Zahlen geliefert, die Aktie bricht um 7 Prozent ein. Schwach auch die Zahlen von Norma, die mit Druck auf die Marge 4,2 Prozent abgeben. Kion verlieren aus dem gleichen Grund sogar über 6 Prozent. Auch Puma konnte die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen, wie es bei Baader Helvea heißt. Der Kurs fällt um 7 Prozent. Gute Zahlen von Airbus treiben den Kurs um fast 5 Prozent nach oben auf neue Rekordstände. Nach jeweils auf den ersten Blick gut ausgefallenen Geschäftszahlen legen die Aktien der Schweizer Indexschwergewichten Nestle und Roche zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Mi, 17:23 % YTD EUR/USD 1,1712 -0,12% 1,1733 1,1675 -2,5% EUR/JPY 129,78 -0,21% 129,82 129,49 -4,1% EUR/CHF 1,1626 -0,02% 1,1636 1,1601 -0,7% EUR/GBP 0,8887 -0,03% 0,8891 0,8881 -0,0% USD/JPY 110,82 -0,08% 110,65 110,92 -1,6% GBP/USD 1,3178 -0,10% 1,3197 1,3146 -2,5% Bitcoin BTC/USD 8.279,81 +0,1% 8.215,94 8.175,94 -39,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen haben negative Vorzeichen überwogen. Händler verwiesen zur Begründung unter anderem auf die Abwertung des US-Dollar, die die Währungen der Region im Gegenzug aufwerten ließ. Dadurch verschlechtert sich die Wettbewerbsposition exportlastiger Unternehmen. Daneben dämpfte der Handelskonflikt zwischen den USA und China die Stimmung, der immer noch nicht beigelegt ist, während die EU und die USA in ihrem Zollstreit am Mittwoch zumindest eine starke Annäherung gefunden haben. Unter den Einzelwerten büßten Fanuc 3,7 Prozent ein. Fanuc berichtete von auffälliger Zurückhaltung chinesischer Kunden. Der Kurs des Pharmaherstellers Eisai, der am Vortag noch von guten Geschäftszahlen seines US-Entwicklungspartners Biogen profitierte, stürzte um gut 10 Prozent ab. Die US-Gesundheitsbehörde FDA fordert zusätzliche Tests des Alzheimer-Medikaments. Deutlicher als in Tokio ging es an den chinesischen Börsen nach unten. In Hongkong wurden unter anderem Aktien von Banken verkauft, nachdem diese in den vergangenen Tagen von der Hoffnung auf weniger strenge regulatorische Vorgaben nach oben getragen worden waren. Daneben verzeichneten Stahlwerte Kursverluste, belastet von niedrigeren chinesischen Stahl- und Eisenerzpreisen.

CREDIT

Die steigende Risikobereitschaft der Investoren sorgt für weiter fallende Prämien am Markt für Kreditausfallversicherungen. Dazu trägt zum einen die Annäherung der USA und Europa im Handelsstreit bei. Eine Eskalation des Handelskonfliktes hätte mittelfristig das Wirtschaftswachstum in beiden Ländern belastet. Zum anderen verläuft die Berichtssaison unverändert gut, einige negative Überraschungen aus dem Automobilsektor einmal ausgenommen. Am Mittag wird den Worten von EZB-Präsidenten Mario Draghi gelauscht werden, der versuchen dürfte, sich vor der Sommerpause aber alle Optionen offenhalten und eher wenig bis nichts Neues sagen dürfte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler bleibt im 2. Quartal hinter den Erwartungen

Daimler hat im zweiten Quartal überraschend weniger umgesetzt und einen stärkeren Gewinnrückgang verzeichnet als am Markt erwartet. Sowohl im lukrativen Autogeschäft als auch bei Nutzfahrzeugen sowie Bussen sanken die Gewinne drastisch. Im Lkw-Geschäft, in dem Analysten deutliche Zuwächse prognostiziert hatten, konnte sich der weltweite Marktführer kaum verbessern. Am Gewinnausblick für das Gesamtjahr, der im Juni überraschend gesenkt wurde, hält der DAX-Konzern fest.

Continental-Aufsichtsrat stimmt Konzernumbau zu

Der Autozulieferer Continental kann den geplanten Konzernumbau inklusive des Teilbörsengangs der Division Powertrain angehen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, stimmte der Aufsichtsrat der Neuaufstellung zu.

Puma erhöht Umsatzprognose nach gutem zweiten Quartal

Puma hat im zweiten Quartal dank verbesserter Margen und trotz höherer Ausgaben für Marketing signifikant mehr verdient und den Umsatz gesteigert. Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach bestätigte die Gewinnprognose für das Gesamtjahr, ist aber nun optimistischer beim währungsbereinigten Umsatzwachstum. Puma erwartet nun für das Gesamtjahr einen Anstieg beim währungsbereinigten Umsatz zwischen 12 und 14 Prozent, anstatt zwischen 10 und 12 Prozent.

US-Behörden geben Innogy grünes Licht für Kauf von Windparks

Die USA haben dem Energiekonzern Innogy den Kauf großer Windparkprojekte in Nordamerika gestattet. Die Essener können damit den Windparkentwickler Ever Power übernehmen, der in acht amerikanischen Bundesstaaten über Projekte in unterschiedlichen Stadien verfügt, wie Innogy mitteilte. Insgesamt könnten die Windfarmen an Land bei vollständiger Umsetzung auf eine Leistung von 2 Gigawatt kommen, was derjenigen von zwei Atomkraftwerken entspricht.

Norma passt Prognose für 2018 an

Der Verbindungstechnologiespezialist Norma hat seine Prognose für das laufende Jahr angepasst. Vor dem Hintergrund der nach eigenen Angaben sehr guten Entwicklung des organischen Konzernumsatzes hält das MDAX-Unternehmen zwar an seiner Anfang Mai angehobenen Wachstumsprognose von rund 5 bis 8 Prozent fest, strebt dabei aber nun das obere Ende der Bandbreite an. Bei der bereinigten EBITA-Marge plant die Norma Group SE nun mit 16 bis 17 Prozent nach bisher in Aussicht gestellten über 17 Prozent. Den operativen Netto-Cashflow sieht Norma nun bei 130 Millionen nach bislang prognostizierten 140 Millionen Euro.

MTU wird nach gutem Quartal optimistischer für Gesamtjahr

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines hat Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal deutlich gesteigert und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das zivile Ersatzteilgeschäft und die zivile Instandhaltung hätten sich im ersten Halbjahr besser als erwartet entwickelt, sagte MTU-Chef Reiner Winkler. Dieser Trend werde sich fortsetzen.

ENBW liegt zum Halbjahr vor eigenem Gewinnziel

Der Energiekonzern ENBW hat nach einem guten Jahresauftakt weiter Wind unter den Flügeln. Das Staatsunternehmen liegt nach den ersten sechs Monaten vor dem eigenen Gewinnziel. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (adjusted EBITDA) konnte im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 um 6,4 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro gesteigert werden. Der Umsatz kletterte um über 10 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr halten die Baden-Württemberger aber dennoch daran fest, operativ zwischen 0 und 5 Prozent mehr zu verdienen.

Krones bestätigt nach gutem Halbjahr Ziele 2018

Die Krones AG hat im zweiten Quartal die Umsatzdelle aus dem Auftaktquartal wettgemacht und nach sechs Monaten ein kleines Plus verbucht. Angesichts weiter anziehender Kosten für Material und Personal ging der Gewinn allerdings leicht zurück. An den Prognosen für das Gesamtjahr 2018 hält das Unternehmen fest. Der Markt für Verpackungsmaschinen wachse relativ stabil, da die Nachfrage nach abgepackten Getränken und Lebensmitteln zunehme, begründete der Hersteller von Verpackungs- und Abfülltechnik die Zuversicht.

Takkt steigert Umsatz, skeptischer für Gewinnmarge

Takkt hat im zweiten Quartal den Umsatz gesteigert, operativ aber weniger verdient. Die operative Gewinnmarge (EBITDA-Marge) verschlechterte sich aufgrund höherer Frachtkosten und somit einer niedrigeren Rohertragsmarge. Dies wird sich trotz verstärkten Augenmerks auf die Kosten und Preiserhöhungen im zweiten Halbjahr fortsetzen, so dass der Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung nun fürs Gesamtjahr mit einer EBITDA-Marge am unteren Ende des zu Jahresbeginn gegebenen Ausblicks rechnet. Sollten sich die Handelskonflikte verschärfen, könnte die Marge noch leicht niedriger ausfallen, so Takkt. Die Umsatzprognose wurde bestätigt.

DMG Mori erhöht nach gutem Quartal Jahresprognose

Der Maschinenbaukonzern DMG Mori AG erhöht nach dem besten ersten Halbjahr in der Unternehmensgeschichte die Jahresprognose. Der Auftragseingang habe sich im Halbjahr um 14 Prozent auf 1,577 Milliarden Euro verbessert, teilte das Bielefelder Unternehmen mit. Das zweite Quartal trug mit 9 Prozent etwas weniger zum Anstieg bei. Dank der guten Geschäftsentwicklung traut sich der Werkzeugmaschinenhersteller bei Umsatz, EBIT und freiem Cashflow im Gesamtjahr nun mehr zu. Beim Umsatz rechnet DMG Mori nun mit rund 2,55 (zuvor: 2,45) Milliarden Euro. Das EBIT soll rund 200 statt 180 Millionen Euro erreichen. Beim freien Cashflow geht das Unternehmen von rund 125 (zuvor: 100) Millionen Euro aus.

Verbund im ersten Halbjahr mit stattlicher Gewinnsteigerung

Der österreichische Energieversorger Verbund hat in den ersten sechs Monaten des Jahres trotz fallender Einnahmen deutlich mehr Geld verdient. Der bereinigte Gewinn kletterte im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 um satte 43,9 Prozent auf 222,3 Millionen Euro, wie der Konzern mitteilte. Der Umsatz ging hingegen um 7 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zurück.

Telefonica verdient mehr und bekräftigt Prognose

Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica hat im zweiten Quartal 2018 trotz rückläufiger Umsätze mehr verdient und seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Während die berichteten Umsätze um 6,3 Prozent auf 12,14 Milliarden Euro zurückgingen, stieg der Nettogewinn auf 902 von 821 Millionen Euro vor einem Jahr. Analysten hatten im Mittel ihrer Schätzungen Erlöse von 12,95 Milliarden Euro und ein Nettoergebnis von 892 Millionen Euro prognostiziert.

KPN erleidet wegen Anteilsverkauf Gewinneinbruch

Der niederländische Telekomkonzern KPN hat im zweiten Quartal nur noch 129 Millionen Euro verdient, ein Rückgang um 22 Prozent. Der Gewinnrückgang sei mit dem Teilverkauf der Beteiligung an der Telefonica Deutschland AG zu erklären, teilten die Niederländer mit. Der Umsatz gab wegen der stärkeren Regulierung des Geschäfts um 1,8 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro nach. Operativ verdiente KPN mit 210 Millionen Euro dennoch 6,6 Prozent mehr. Seine Jahresprognose bestätigte der Konzern.

AB Inbev verdient dank guter Nachfrage mehr

Der Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev hat im zweiten Quartal dank kräftiger Wachstumsraten bei Marken wie Budweiser, Corona oder Stella Artois deutlich mehr verdient. Das Nettoergebnis kletterte um 29 Prozent auf 1,94 Milliarden US-Dollar, wie der belgische Konzern mitteilte. Trotz des Wachstums der drei Biermarken sank der Konzernumsatz um 1,2 Prozent auf 14 Milliarden Dollar.

Schneider Electric erhöht Ausblick nach Gewinnanstieg im 1. Halbjahr

Schneider Electric hat den Ausblick für das Gesamtjahr nach einem guten ersten Halbjahr erhöht. Das Unternehmen erwartet nun eine Steigerung von 7 bis 9 Prozent beim bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Zuvor sollte der Anstieg 7 Prozent betragen. Der Umsatz soll nun organisch zwischen 5 und 6 Prozent wachsen, zuvor erwartete das Unternehmen 3 bis 5 Prozent.

Nestle plant 2018 nun mit rund 3 Prozent organischem Wachstum

Der Nahrungsmittel- und Getränkekonzern Nestle hat im ersten Halbjahr 2018 mehr verdient als erwartet und die Prognose für das Gesamtjahr weitgehend bekräftigt. Mit Blick auf das organische Wachstum ist die Nestle SA jedoch etwas vorsichtiger geworden. Sie sieht das organische Wachstum 2018 nun bei rund 3 Prozent. Das liegt in der Mitte der bislang in Aussicht gestellten Spanne von 2 bis 4 Prozent.

Essilor wird von Wechselkursen ausgebremst

Der Linsenhersteller Essilor hat im ersten Halbjahr wegen ungünstiger Wechselkurse einen Umsatzrückgang um 3,5 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro verzeichnet. Wechselkursbereinigt seien die Einnahmen aber um 4,4 Prozent gestiegen, teilte der französische Konzern mit. Auch operativ und netto gingen die Gewinne zurück, die Wechselkurseffekte herausgerechnet stieg aber der Nettogewinn um 4,8 Prozent auf 421 Millionen Euro. Essilor befindet sich gerade im Prozess zur Fusion mit dem italienischen Brillenhersteller Luxottica. In China erteilten die Wettbewerbshüter dem Zusammenschluss nun ihren Segen, allerdings nur unter Bedingungen. In der EU ist das Fusionsvorhaben ebenfalls schon genehmigt. In der Türkei steht das Ok der Wettbewerbshüter noch aus.

Einstieg bei Air France-KLM für Accorhotels kein Thema mehr

Die französische Hotelkette Accorhotels hat einen möglichen Einstieg beim Luftfahrtkonzern Air France-KLM zu den Akten gelegt. Die Accorhotels SA sei zwar unverändert davon überzeugt, dass eine engere Partnerschaft zwischen Hotelbetreibern und Fluggesellschaften ein bedeutendes Wertsteigerungspotenzial mit sich bringen würde, jedoch seien die notwendigen Voraussetzungen für den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Air France-KLM zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erfüllt, hieß es zur Begründung.

Diageo legt neues Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Pfund auf

Der Getränkekonzern Diageo hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem gut fünfprozentigen Gewinnanstieg abgeschlossen und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Diageo hatte im Februar ein 1,5 Milliarden Pfund schweres Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Das neue Rückkaufprogramm soll ein Volumen von 2 Milliarden Pfund haben. Für das Geschäftsjahr 2017/18 vermeldete der unter anderem für seine Whisky-Marke Johnnie Walker bekannte britische Spirituosenhersteller einen Vorsteuergewinn von 3,74 Milliarden britischen Pfund nach 3,56 Milliarden im vorherigen Geschäftsjahr. Die Nettoumsätze legten per Ende Juni dagegen nur leicht auf 12,16 von 12,05 Milliarden Pfund zu, da das organische Wachstum von 5 Prozent zu einem Großteil von negativen Wechselkurseinflüssen aufgezehrt wurde.

Sky steigert Vorsteuergewinn um 7,6 Prozent

