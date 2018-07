Im oberbayerischen Böbing ist ein 69-jähriger Mann bei einem Badeausflug zum Lugenausee verstorben. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, wie die Polizei in Weilheim am Donnerstag mitteilte.

Der leblos wirkende Mann wurde von anderen Badegästen aus dem Wasser gezogen und konnte durch die verständigten Rettungskräfte zunächst reanimiert werden. Daraufhin brachte man den 69-Jährigen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo er jedoch kurz darauf verstarb. Wie die Kriminalpolizei mitteilte, ist von einer natürlichen Todesursache auszugehen. Bisher liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.