Nach etwas über zweieinhalb Jahren Bauzeit wird der Mercedes Platz am Samstag, den 13. Oktober 2018 mit einem "Tag der offenen Tür" feierlich eröffnen. Das gab die Anschutz Entertainment Group (AEG), Bauherr, Entwickler und Betreiber des zukünftigen Hotspots vor der Mercedes-Benz Arena in Berlin heute bekannt.



Michael Kötter, Vice President Real Estate & Development, Anschutz Entertainment Group: "Derzeit werden den Mietern ihre Flächen zum Ausbau übergeben und wir gehen davon aus, das sowohl das UCI LUXE Kino, die Bowling World, die Verti Music Hall, die beiden Hotels als auch die gastronomischen Einrichtungen zur Eröffnung startklar sein werden."



Am Eröffnungstag können sich Berliner und alle Interessenten einen ersten Eindruck von den vielfältigen Angeboten des Mercedes Platz verschaffen und dabei auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Zusammen mit allen Mercedes Platz Mietern, den Sportteams ALBA Berlin und Eisbären Berlin, sowie Partnern aus dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wird den Besuchern darüber hinaus ein buntes Programm auf dem Platz geboten werden. Das Programm wird in einer offiziellen Eröffnungszeremonie samt spezieller Lichtinszenierung als abschließendes Highlight münden.



Einen Tag später werden die Eisbären vor ihrem Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt den Mercedes Platz mit ihren Anhängern und einem speziellen Fan-Fest einweihen.



Bereits am Vorabend der offiziellen Eröffnung, am Freitag, den 12. Oktober, wird mit dem Konzert von Jack White die erste Veranstaltung in der Verti Music Hall stattfinden. Bis zum Ende des Jahres werden in der neuen Veranstaltungsstätte, die bis zu 4.350 Zuschauer fasst, unter anderem George Ezra, Manfred Mann's Earth Band, War on Drugs, Gloria Gayner, Boy George, Cypress Hill sowie Howard Carpendale (mit gleich fünf Konzerten) auftreten.



