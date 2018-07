Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Facebook nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das zweite Quartal von 242 auf 205 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das soziale Netzwerk spüre etwas Gegenwind durch daten- und datenschutzbezogene Probleme in Europa, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/zb

Datum der Analyse: 26.07.2018

