Es tut sich viel in der Chipbranche, vor allem bei Fusionen und Übernahmen. Doch bei so manchem merkt man die hohe Abhängigkeit von wenigen Kunden. Andererseits birgt EIN Wort viel Phantasie, sagt Vivien Sparenberg von Vontobel. Vivien Sparenberg von Vontobel stellt fest, welche Unternehmen die neuen Trends verschlafen haben und (zu) abhängig von einem oder wenigen Kunden sind. Nach- bzw. abzulesen am Aktienkurs(rückgang)... Und da sind da auch noch US-Zölle auf einige Chips. Welche Chiptitel lohnen sich in dieser Gemenge-Lage (noch)? Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg.