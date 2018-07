Hier geht's zum Video

Die Berichtssaison in den USA läuft schon eine Weile, in Deutschland öffnen nun auch die Unternehmen ihre Bücher. Welchen Einfluss haben die Zahlen auf die Märkte und was macht der Dax daraus? Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank wirft einen Blick auf die Berichtssaison und weitere Impulse, die den Markt gerade beeinflussen. Warum er dem Handelskonflikt mit den USA dabei besondere Bedeutung zumisst, erfahren Sie im Interview.